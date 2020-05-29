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    • 29.05.2020 08:42
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    Sabah gazetesi yazarı 'den 'li 'a sert tepki: Ülkeye ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler!

    ’nin karanlık dönemi olarak hatırlanan 2001 krizinin baş kahramanı ’ın Hazine ve Maliye Bakanı hakkında kullandığı skandal sözlere köşesinde tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı , “O dönemde , Türkiye'ye 'i komiser olarak yollamıştı. Burada 'kurtarıcı' olarak pazarlanan Derviş, sağ kolu olarak Faik Öztrak'ı tayin etmişti. İkili, ülkeyi IMF politikalarına mahkum etmişti. Yetimin, işçinin, çiftçinin hakkını yemişti. Ama Derviş-Öztrak medyada öyle bir pazarlanıyordu ki…” diye yazdı.

    Ülkeye ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler!

    İşte Dilek Güngör'ün o yazısından ilgili bölüm:
    Hani bari sen söylemeye derler ya…

    'li 'ınki de o hesap… Geçenlerde sarf ettiği 'sosyete damat' ve 'tefecilik' laflarına Hazine ve Maliye Bakanı önceki gün okkalı bir cevap verdi.
    İzlediniz mi, bilemiyorum.
    İzlemediyseniz mutlaka internetten bulup bakın.


    Ben, siyaseti aile mesleği olarak benimsemiş Öztrak sülalesinin hanedanlığı kısmını uzun uzun anlatmayacağım. Bakan Albayrak'ın dikkat çektiği Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı dönemindeki borçlanmalara değineceğim.
    Malum, bazı şeyleri çabuk unutuyoruz.

    ÜLKEYE ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETTİLER!
    Hatırlayın, 2001 krizinin başlangıcını… Ülke, aşırı borçlu konumundaydı ve borç göstergeleri alarm veriyordu. 'nin olmadan ülke ekonomisine yönelik spekülatif saldırıları bertaraf edecek gücü yoktu. Şubat 2001'de Cumhurbaşkanı-Başbakan arasındaki tartışmayla beraber kriz daha da derinleşmişti. O dönemde IMF, Türkiye'ye Kemal Derviş'i komiser olarak yollamıştı. Burada 'kurtarıcı' olarak pazarlanan Derviş, sağ kolu olarak Faik Öztrak'ı tayin etmişti. İkili, ülkeyi IMF politikalarına mahkum etmişti. Yetimin, işçinin, çiftçinin hakkını yemişti. Ama Derviş-Öztrak medyada öyle bir pazarlanıyordu ki…
    Halbuki, ilah gibi sunulan ikili, aslında ülkeye ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyordu.

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    Haberler Ekonomi Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'den CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki: Ülkeye ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler!
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