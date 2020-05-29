İşte Dilek Güngör'ün o yazısından ilgili bölüm:

Hani bari sen söylemeye derler ya…

CHP'li Faik Öztrak'ınki de o hesap… Geçenlerde sarf ettiği 'sosyete damat' ve 'tefecilik' laflarına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gün okkalı bir cevap verdi.

İzlediniz mi, bilemiyorum.

İzlemediyseniz mutlaka internetten bulup bakın.



Ben, siyaseti aile mesleği olarak benimsemiş Öztrak sülalesinin hanedanlığı kısmını uzun uzun anlatmayacağım. Bakan Albayrak'ın dikkat çektiği Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı dönemindeki borçlanmalara değineceğim.

Malum, bazı şeyleri çabuk unutuyoruz.

ÜLKEYE ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETTİLER!

Hatırlayın, 2001 krizinin başlangıcını… Ülke, aşırı borçlu konumundaydı ve borç göstergeleri alarm veriyordu. Türkiye'nin IMF olmadan ülke ekonomisine yönelik spekülatif saldırıları bertaraf edecek gücü yoktu. Şubat 2001'de Cumhurbaşkanı-Başbakan arasındaki tartışmayla beraber kriz daha da derinleşmişti. O dönemde IMF, Türkiye'ye Kemal Derviş'i komiser olarak yollamıştı. Burada 'kurtarıcı' olarak pazarlanan Derviş, sağ kolu olarak Faik Öztrak'ı tayin etmişti. İkili, ülkeyi IMF politikalarına mahkum etmişti. Yetimin, işçinin, çiftçinin hakkını yemişti. Ama Derviş-Öztrak medyada öyle bir pazarlanıyordu ki…

Halbuki, ilah gibi sunulan ikili, aslında ülkeye ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyordu.

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