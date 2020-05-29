Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüdüğü köydeki çocukluk fotoğrafını paylaştı. Albayrak paylaşımına, "Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy" notunu düştü. Twitter kullanıcıları, Albayrak'a çirkin iftiralar atan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a "Sen de büyüdüğün köşkün fotosunu at Öztrak" diyerek çağrı yaptı.
Albayrak, "Köyden çıkmış gelmiş, bugün 80 yaşına gelmiş bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım, 7 sülalesi bakanlıklardan milletvekilliklerine kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak, peki bu insanlar ne olacak" demişti.
Albayrak, "Köyden çıkmış gelmiş, bugün 80 yaşına gelmiş bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım, 7 sülalesi bakanlıklardan milletvekilliklerine kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak, peki bu insanlar ne olacak" demişti.