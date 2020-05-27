Kamu Kurumları Bayram sonrasında personel, memur ve işçi alımına hız verdi. Bu anlamda KPSS'li KPSS şartsız onlarca ilan açıklanmış durumda. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız yüzlerce işçi ve personel alımı yapılacak. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.
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KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI
İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 30.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 27.05.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Personeli ilanı 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Teknisyeni 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Teknik Destek 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Uzman Uzman Yard. 01.06.2020
Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San. Tic. A.Ş. 31.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 02.06.2020
Kocaeli Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (MAM).05.06.2020
Şanlıurfa Akçakale SYDV Pers. Alımı 27.05.2020
Çanakkale Gestaş Deniz Ulaşım Turizm A.Ş.28.05.2020
Bartın Amasra SYDV Pers. Alımı 29.05.2020
İzmir İzenerji Pers. Tic. A.Ş. 29.05.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Tic. A.Ş. 20.06.2020
Ankara TÜBİTAK UZAY Arge Pers. Alımı 12.06.2020
Manisa Albeltaş Pers. Alımı 31.05.2020
Balıkesir Erdek Grup İ.K.Yön. Ltd. Şti. 30.05.2020
Çanakkale Ezine Beld. Kale Pers. Hiz. Ltd. Şti. 29.05.2020
İzmir Çeştur İşl. Ltd. Şti. 27.05.2020
Bursa Jeot. Ener. Su İnş. Mad. San. Tic. A.Ş. 30.05.2020
Antalya Gündoğmuş Personel Limited Şirketi.28.05.2020
Denizli Tiripolis Kazı Başkanlığı 30.05.2020
Eskişehir ALPUBEL Ener. Üre. Tar. Hayv. Tic. A.Ş. 27.05.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 27.05.2020
Adana Kozan İmar Tic.San.Per.Limited Şirketi 27.05.2020
Manisa Besot Manisa Belediyesi Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl.Turizm ve Enerji San.ve Tic.A.Ş. 28.05.2020
Manisa Besot Manisa Belediyesi Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl.Turizm ve Enerji San.ve Tic.A.Ş. 29.05.2020
Çorum Laçin Bel. Per. Ltd. Şti.29.05.2020
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti. 28.05.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ.Turz.Eğit.Otopark Temz.İnş.San.Tic.A.Ş.29.05.2020
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizmetleri Ltd.Şti.28.05.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.01.06.2020
Zonguldak Çaydeğirmeni Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 27.05.2020
Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.05.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turz. Tic. A.Ş. 29.05.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 29.05.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd.Şti.27.05.2020
Ankara TÜBİTAK BİLGEM Personel Alımı 17.06.2020
Niğde Belediyesi Personel Anonim Şirketi.27.05.2020
Çanakkale Bayramiç Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.06.2020
Ordu Korgan SYDV Pers. Alımı 29.05.2020
Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.06.2020
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.