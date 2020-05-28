Üniversite hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları! Hastanelere 14500 personel ve işçi alımında yeni ilanları!

Corona Virüs tedbirleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin ihtiyaç bulunan kadroları için 14 Bin 500 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine YÖK başkanı Yekta Saraç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; 5 bin 814 Hemşire, 247 Laborant, 219 Ebe, 1130 Sağlık Teknikeri, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog, 295 Röntgen Teknisyeni kadrolarına personel alımı yapılacağının detaylarını verdi. Pandemi sürecinde iş yükü sebebiyle açıklamanın artan iş yükü nedeniyle kısa sürede gelmesi bekleniyor. İşte üniversite hastanelerine sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuru şartları açıklaması ve detaylar takvim.com.tr'de
Toplamda 14500 sözleşmeli personel ve sürekli işçi personel temini yapacak olan üniversite hastaneleri için toplamda 8635 adet sözleşmeli personel ve 5865 adet çeşitli unvanlarda personel istihdam edilecek. Personel alımı için açıklanan branşlar ve sayıları ise şöyle:
584 Hemşire alımı,
1130 Sağlık Teknikeri alımı,
295 Röntgen Teknisyeni alımı,
247 Laborant alımı,
219 Ebe alımı,
129 Fizyoterapist alımı,
118 Eczacı alımı,
101 Diyetisyen alımı,
89 Psikolog alımı,
87 Biyolog alımı,
406 çeşitli branşlarda personel alımı,
5865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi alımı yapılacak.
YENİ AÇIKLANAN İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi 84 temizlik ve güvenlik görevlisi alıyor.
Cumhuriyet Üniversitesi 200 güvenlik görevlisi alımı yapacak.
Balıkesir Üniversitesi 114 temizlik, güvenlik görevlisi ve hasta bakım personeli alıyor
İnönü Üniversitesi 342 personel alımı yapıyor
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alımların ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak pandemi durumu düşünüldüğünde alımların kısa bir sürede başlaması bekleniyor.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU
14 bin 500 personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.
- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.
KPSS'siz ve 50 KPSS ile 14 bin 500 personel işçi alınacak
Üniversite hastanelerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde üniversite hastanelerinin ciddi gayret ortaya koyduklarını, bu nedenle 14 bin 500 personel ve işçi kadrosu ihdas ettiklerini söyledi.
(Kadro ihdas etmek ne demek: Kadro ihdası , bir kuruma personel alımı için verilen yetki. Alabileceği personel sayısının devlet tarafından onaylanan kısmı)