ABD'nin uçak üreticisi Boeing, ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını duyurdu.

Firmanın internet sayfasında yer alan açıklamada, "Boeing son aylarda 737 MAX üretimine sağlıklı bir dönüş için önemli ilerlemeler kaydetti. Firmamız bu süreçte, Federal Havacılık İdaresi ve diğer küresel düzenleyiciler ile çalışmaya devam etmiştir." ifadelerine yer verildi.