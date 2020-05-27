Kredi faiz oranlarındaki güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların faiz oranındaki indirim yarışı sürüyor. Bu ay pek çok tüketiciye bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli teklifler sunuldu. Ayrıca bilindiği üzere son kredi faiz indirimini konut kredisinde Yapı Kredi duyurmuştu. 3 kamu bankası da hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi desteği fırsatı da sürüyor.

KREDİ FAİZ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ