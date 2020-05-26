FİBABANKA

18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.

Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.

3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına gör 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.

DENİZBANK

Denizbank 1.000 liraya ihtiyaç duyan müşterilerine özel faizsiz ve masrafsız kredi veriyor. Bana 1000 lira yeter diyorsanız hiçbir dosya masrafı ve sigorta masrafı ödemeden sıfır faizli 1000 lira limitli Denizbank ihtiyaç kredisine başvurarak hiç faiz ödemeden acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Denizbank 1000 lira masrafsız faizsiz kredi vermek için kredi başvurusunda bulunan emeklilerde mevduat hesabına iki adet otomatik ödeme talimatı vermeleri dışında herhangi bir talepte bulunmamaktadır. Ayrıca verilen 2 adet faturanın otomatik ödemesini 1 yıl boyunca düzenli sabit olarak yapmanız gereklidir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası da emeklilere kredi imkanı sunan bankalardan biridir. 5 bin TL' den 50 bin TL' ye kredi imkanı bulunmaktadır. Vade ise diğer bankalardan farklı olarak 60 aydır. Kredi başvuruları internet bankacılığından, ATM' lerden, şubelerden ve telefon aracılığı ile yapılabilmektedir. 50 bin TL tutarındaki kredinin faiz oranı %0,99′ dur. 5 bin TL kredide banka 25 TL, 50 bin TL' de ise 250 TL dosya masrafı talep etmektedir. Kredi talebinde bulunabilmek için maaşınızı Türkiye İş Bankasından almanız gerekiyor. Maaşınızı bu bankadan almıyorsanız emekli müşterilere sunulan farklı kredi imkanlarından faydalanamıyorsunuz. Emekli aylığını bu bankadan alan müşterilerin başvuru esnasında hiçbir evrak, kefil ya da teminat göstermelerine gerek kalmıyor.

AKBANK

Akbank' da Emeklilere Özel İhtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Maaşını Akbank' tan alan müşteriler çekecekleri 10 bin TL kredi için dosya masrafı ödemiyor. Ayrıca kredi faiz oranı %1,53′ dür. Kampanya şartları sadece emekli müşteriler için geçerlidir. Bankanın isteyeceği evraklar sadece T.C. kimlik fotokopisi ve gerekli görülmesi durumunda adres bildirim belgesi olacaktır. Verilecek olan bu kredinin şartlarını düzenleme yetkisi bankanındır. Gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurabilir. Kredi vadesi 60 aydır. Vade süresini kısaltmanız durumunda faiz oranı da artacaktır. 12 aya göre uyarlanacak olan faiz oranı %1,49′ dur. Faiz dışında ekstra masraflar ödeyeceğiniz Akbank' ın emekli kredisine başvuru yapmak için en yakın Akbank şubelerini ziyaret ediniz.

Emekli kredisi veren bankalar ve faiz oranları aşağıda ki tabloda görüntülenmektedir.

Qnb Finanbank %0,89

İş Bankası %0,99 – %1,05

TEB %1,05

Vakıf Katılım Bankası %1,10

INGBank %0,99

Yapı ve Kredi Bankası %1,72

Garanti Bankası %1,34

Yukarıda yer alan faiz oranları değişiklik göstermektedir. En güncel faizler banka şubesinden öğrenilir.