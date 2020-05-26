Düştükçe düşüyor 90 gün ödemesiz 60 ay vadeyle ihtiyaç kredisi müjdesi!

Ödemeler 3 ay sonra başlıyor, vade de 60 aya çıkıyor. 5 bin TL'nin üzerinde geliri olduğundan dolayı, ucuz kredi fırsatından yararlanamayanlar için işte kredi seçenekleri.



3 ay ertelemeli Akbank, bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. Banka, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyor. Başvurular; şube, Akbank Mobil ve 444 25 25 üzerinden yapılabilir.



Eylüle kadar öteleme Yapı Kredi de 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor. Krediye Yapı Kredi Mobil ve internet şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 üzerinden de başvurulabilir.

60 ay vadeli QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor. Bankanın internet, cep şubesi ve 0850 220 8 573 üzerinden başururu yapılabilir.

Yüzde 0.79 faiz oranı Şekerbank, 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen bayram kampanyası kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkanı ve yüzde 0.79'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlıyor. Ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs'a kadar üye işyeri ve online marketlerden yapacakları 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor.

Avantajlı kampanya DenizBank, kampanya kapsamında aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunuyor. 12 ay vadede 3 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi üst limiti ise 55 bin lira, vadesi 60 aya kadar çıkıyor. Kampanya, 31 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek.

90 gün ödemesiz İş Bankası kişiye özel belirlenen faiz oranıyla, 50 bin liraya kadar 'anında bayram kredisi' sunuyor. Banka, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı sağlıyor. Başvurular, bankanın internet şubesi üzerinden yapılabilir.

Anında başvuru Garanti BBVA, bayrama özel 0.99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti BBVA Mobil üzerinden veya 444 0 335 anında kredi hattı arayarak başvuru yapılabilir.

31 Mayıs'a kadar Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine yüzde 0.99 faiz oranıyla ve 3 ay ile 36 arasında değişen vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanyaya, internet şubesi ve mobil kanal üzerinden başvurulabilir.

KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.