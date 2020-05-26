TC İLE PTT PARA SORGULAMA

Eğer PTT müşterisi iseniz durum biraz daha değişiyor, daha avantajlısınız. PTTmatik ve PTT mobil uygulamaları telefonunuzda yoksa indirerek telefonunuz ile öğrenebilirsiniz. Bunun için ALO PTT numarası olan 444 1 788 hattını aramanız yeterlidir. Zaten menüden hangi seçeneği seçmeniz gerektiği size telefon ile anons ediliyor. Ayrıca PTT'nin web sitesindeki online işlemler kısmını kullanarak da PTT kart hesap bakiyesi öğrenme işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanında PTT Bonus Kart hesap bakiyesi ve işlemlerini de yapabilirsiniz. Bunu da hem internet üzerinden hem de telefon bankacılığı ile yapmanız mümkündür.