30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı biterken gözler bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna çevrildi. 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sosyal medyada gündem olan bu iddianın ardından bir yasak biterken diğerinin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.