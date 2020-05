2020 ek ödemeyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak. Doktorluktan emekli olanlar da üçüncü zammı, 2 bin 592 liraya çıkacak ilave ödemelerinde görecek. Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara, üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.