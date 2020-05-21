Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

MEMUR ARTIŞI

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 4.41 olacak. Maaşlar artacağı için bunun üzerinden hesaplanan ek ödemeler de artacak. Emekli doktorların ilave ödemelerinde ise memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 lira olabilecek.