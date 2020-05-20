Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.05.2020 21:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 21:59
    ABONE OL

    Son dakika: açıkladı: İç hat seferleri 4 Haziran dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak

    Son dakika haberine göre, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

    THY seferlerin başlayacağı tarihleri açıkladı

    Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
    Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

    Haberler Ekonomi Son dakika: THY açıkladı: İç hat seferleri 4 Haziran dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri