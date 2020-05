"ANONSUMUZU DUYUP MUTLULUKLARINI İLETEN YOLCULAR DA VAR"

Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli mesleği hakkında şunları söylemişti; "Uçuş sonrası denk geldiğimiz yolcularımız bize mutluluklarını, duygularını dile getirdiklerinde bize her zaman motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne kadın pilot sayımız artarak devam eder ve bu artık olağan halde devam eder. Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini çok isterim. Her mesleğin zor olduğunu düşünüyorum. Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi"