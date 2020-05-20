Bayram için nakit ihtiyacı olanlara bankalar tarafından kredi teklifleri peşi sıra duyuruldu. Son olarak geçen hafta açıklama yapan Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte o bankalar ve sunulan fırsatlar...
BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
* İş Bankası
* Akbank
* Yapı Kredi
* Garanti BBVA
GARANTİ BBVA'DAN BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI
Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.
YAPI KREDİ'DEN BAYRAMA ÖZEL 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Yapı Kredi, Ramazan Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterilerini bayramda da yalnız bırakmıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Küresel olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgın sebebiyle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde de müşterilerimize destek olmak ve ülkemize hizmet etmek adına sınır tanımadan var gücümüzle çalışıyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yapı Kredi müşterileri Bayram Kredisi için başvurularını evden çıkmadan, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'nden de hızla ve kolayca yapabiliyor.
İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş Bankası tarafından size özel belirlenen faiz oranıyla, 50.000 TL'ye kadar 60 aya varan vadeler ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli "Anında Bayram Kredisi başvuruları başladı.
İşCep'ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;
"Krediler" > "Anında Kredi Başvuru" veya
"Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek
İnternet Şubesi'nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;
"Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
"Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.
Anında Bayram Kredisi ile bu döneme özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir, üstelik kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.
AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular Akbank şubesi, 7/24 Akbank Mobil uygulaması, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.
BAYRAM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şunları kaydetti:
"Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz. Müşterilerimiz sevdiklerinin fiziken yanında olamasa da biz Akbank olarak bu bayramın buruk geçmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu amaçla her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizin yanındayız.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler."
ING KREDİSİ
Banka tarafında 3 Ay Ertelemeli Kredi kapsamında faiz oranı %0,79, Masraf 25,00 TL ve Aylık Taksit ise 233,91 TL olarak Toplam Ödeme:5.638,84 TL verilmektedir.
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ŞEKERBANK'TAN 3 AY ÖDEMESİZ KREDİYE YILDA BİR TAKSİT ERTELEME İMKANI
Şekerbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı esnaf ve işletmelerin nakit akışlarını desteklemek amacıyla, 3 ay ödemesiz dönemli krediye yılda bir kez taksit erteleme imkanı sunuyor.
Şekerbank açıklamasına göre, banka "Esnafım Paketi" ile 0,79'dan başlayan faiz oranları sunarken, esnaf ve işletmelerin 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılıyor. Şekerbank, paket kapsamında esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra kredi kartı ile banka kartını birleştirdiği sektörde bir ilk olan "Üreten Kart" ürününü de bir yıl boyunca esnaf ve işletmelere ücretsiz veriyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemeye devam eden Kovid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye desteğini sürdüren Şekerbank, bu kez esnaf ve işletmelerin yanında yer alıyor. Banka, koronavirüs salgını sürecinde nakit akışı etkilenen tüm esnaf ve işletmelere uygun faiz oranları, taksit erteleme ve esnek ödeme seçeneklerinin yer aldığı "Esnafım Paketi"ni sunuyor.
YILDA BİR KEZ TAKSİT ERTELEME İMKANI
Şekerbank, "Esnafım Paketi" ile esnaf ve işletmelerin 45 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla karşılıyor. 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneğinin bulunduğu kredi kapsamında, ödemelerini düzenli yapan esnaf ve işletmelere yılda bir kez olmak üzere taksit erteleme imkanı sunuluyor. "Esnafım Paketi" içerisinde ayrıca 3 ayda bir taksit ödeme seçeneği de yer alıyor.
"ÜRETEN KART" ÜCRETSİZ
Banka, "Esnafım Paketi" ile esnaf ve işletmelere nakit desteğinin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'da ilk kez kredi kartı ve banka kartını birleştirdiği ürünü "Üreten Kart"ı 5 bin TL limit ile bir yıl boyunca ücretsiz sunuyor. Esnaf ve işletme sahipleri, "Üreten Kart" ile tüm şirket harcamalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda şubeye gitmeden ATM'den kredi başvurusu yapabiliyor, kredi tutarını da ATM'den çekebiliyor.
"66 YILDIR ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayata etkisi sürerken, dünya genelinde bu süreçten en çok etkilenen segment, küçük işletmeler ve esnaf oldu. Şekerbank olarak esnafımızın dükkanının bereketini korumak için 66 yıldır olduğu gibi bu olağanüstü günlerde de onların yanında yer alıyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımızla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde müşterilerimizi ve ekonomimizi desteklemek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. KOBİ'ler, sağlık çalışanları ve eczacılar için ürettiğimiz paketlerin ardından esnaf ve işletme sahibi müşterilerimiz için geliştirdiğimiz 'Esnafım Paketi'ni sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her koşulda müşterilerimizin ve tüm toplumun yanında olmaya devam edeceğiz."