Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.05.2020 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 09:42
    ABONE OL

    : ile yeni ! 15 milyar dolara yükseltildi

    haberine göre TCMB ile arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

    Cumhuriyet (TCMB) ve Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi.

    TCMB, Katar Merkez Bankası ile imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

    Yapılan değişiklikle nın tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği belirtilen duyuruda, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Katar ile yeni swap anlaşması! 15 milyar dolara yükseltildi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri