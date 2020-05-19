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    • Ekonomi
    • 19.05.2020 13:09
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    • 19.05.2020 13:30
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    Hazine ve : görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor

    haberi... Hazine ve yetkilileri, birçok ülkeyle görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde devam ettiğini bildirdi. Bakanlık yetkilileri, bazı basın yayın organlarına yansıyan swap hattı kurmak için 'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

    Bakanlıktan Swap açıklaması

    Hazine ve yetkilileri, birçok ülkeyle görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, 'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

    Habertürk, swap hattı kurmak için Türkiye'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı şeklinde haberler yayınlamıştı. Bakanlık yetkilileri, bu haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

    Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle nin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

    Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

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