Faizsiz emeklilik fonları yüzleri güldürdü! 2020'de rekor getiri

BİRİKİMLER YÜZDE 23.90 ARTTI

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre emeklilik fonlarının toplamı da 131.9 milyar lirası gönüllü BES, 9.3 milyar lirası da otomatik BES olmak üzere 141 milyar liranın üzerinde. Tasarruf eden bu 12.3 milyon kişinin bazıları birikimlerini faizli emeklilik fonlarında değerlendirirken, bir kısmı da faizsiz (konvansiyonel) fonları tercih etmiş durumda. Mesela otomatik BES'teki çalışanların yüzde 58'i, tasarruflarını faizsiz fonlarda değerlendiriyor. 9.3 milyarlık otomatik bireysel emeklilik fon büyüklüğünün 5.8 milyarı –yüzde 63.3'3- faizsiz fonlardan oluşuyor.

Bu kısa bilgiden sonra gelelim, bu yılın başından itibaren faizsiz fonları tercih eden katılımcıların getirilerinin durumuna. Şöyle de sorabiliriz; faizsiz fonları tercih edenlerin birikimleri sene başından bu yana ne kadar arttı? İşte, işin şaşırtıcı tarafı da burada. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2020'nin başından 1 Mayıs tarihine kadar geçen 4 aylık sürede, gönüllü BES'te, faizsiz fonlar, yüzde 23.90 gibi rekor bir getiri sağladı.