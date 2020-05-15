Yaşanan bu gelişmeler son dönemde Türkiye piyasalarının, dünya piyasalarından pozitif ayrışmasını sağladı. Londralı finans tetikçilerinin hamlesiyle 7,25 TL'yi geçen dolar kuru, Türkiye'nin kararlı adımları ve swap görüşmeleri nedeniyle 6,91 TL seviyesine kadar çekildi. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri ile ABD borsalarında yaşanan kayıplar küresel borsaları kırmızıya döndürürken, yeniden BIST 100 endeksi ise 100 bin barajının üzerine çıktı. Swap hattı anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin beklentiler piyasaları olumlu etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde Hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hem de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal swap hattı için görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Verilen bilgilere göre G20 ülkeleri başta olmak üzere yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle görüşmeler devam ediyordu. Piyasa uzmanlarına göre bu ülkelerin başında Japonya, Çin, İngiltere, Katar merkez bankaları geliyor. Bu ülkelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile de görüşüldüğü yine uzmanlar tarafından dile getirilmişti.