İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava trafiğinin durduğu ocak-nisan aylarında, geçen senenin aynı dönemine göre 12 milyon 579 bin 777 azaldı.

Salgın nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarının durdurulduğu ve çok sayıda iptalin yaşandığı İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan aylarındaki hava trafiği ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine göre azalma görüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak-nisan döneminde 9 bin 824 sefer icra edildi. Uçuşların 2 bin 232'si iç hat, 7 bin 592'si dış hatta gerçekleştirildi.

Yılın ilk dört ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatta 28 bin 593, dış hatta 19 bin 654 olmak üzere 48 bin 247 sefer yapıldı.