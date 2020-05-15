Uçuşlar ne zaman serbest olacak son günlerde arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceğini, uçuşların ne zaman normale döneceğini merak eden milyonlarca vatandaş aynı zamanda konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, uçuşlar ne zaman serbest olacak? İç ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YHT ve konvansiyonel taşıma için bilet satışı ve tren hazırlıkları ay sonunda başlatılacak. Ankara ve İstanbul arası karşılıklı olarak günde 1 sefer yapılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.
İç hat uçuşları ve dış hat uçuşları kısmi olarak bu ay sonu başlatılacak.
NORMALLEŞME 5 AY SÜRECEK
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.
NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA YENİ DOLULUK ŞARTIYLA AÇILIŞ TARİHİ HAZİRAN
Nikâh salonları yüzde 25'i doluluk şartıyla haziranda açılacak. Düğün salonu, konser salonu, tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerindeki kısıtlamalar temmuzda kalkacak. Kütüphaneler haftanın belli günlerinde hizmete açılacak. Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'tan itibaren müşteri kabul edebilecek.
CAMİLER 12 HAZİRAN'DA AÇILACAK
Cuma namazları 12 Haziran'dan itibaren cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Aynı tarihten itibaren, vakit namazları sosyal mesafe, maske ve hijyene ulak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde kılınabilecek. Kur'an kursları 24 Ağustos'ta açılabilecek, 30 Eylül'den itibaren fiziki mekânları yeterli olan Kur'an kursları bire bir eğitim yapılması, ekimde normal eğitime geçilmesi hesaplanıyor.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA YASAK KALKIYOR
Pandeminin Türkiye'de görülmesiyle ilk alınan önlemlerden olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. 20 yaş altı için de sokağa çıkma kısıtlaması aynı tarihte sona erecek.
ÇAY BAHÇELERİNDE AÇILIŞ TARİHİ DAHA ERKEN
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.