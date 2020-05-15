Uçuşlar ne zaman serbest olacak son günlerde arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceğini, uçuşların ne zaman normale döneceğini merak eden milyonlarca vatandaş aynı zamanda konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, uçuşlar ne zaman serbest olacak? İç ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YHT ve konvansiyonel taşıma için bilet satışı ve tren hazırlıkları ay sonunda başlatılacak. Ankara ve İstanbul arası karşılıklı olarak günde 1 sefer yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.

İç hat uçuşları ve dış hat uçuşları kısmi olarak bu ay sonu başlatılacak.