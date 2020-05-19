Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2020 00:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 01:11
    ABONE OL

    Yahya Üstün'den ''nin 87. yıl dönümü' paylaşımı: Ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız

    () Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 87. yıl dönümü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Üsün paylaşımında, "Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek." ifadelerine yer verdi.


    Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 87. yıl dönümü ile ilgili bir paylaşım yaptı.



    Yahya Üsün paylaşımında, "Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı... Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek." ifadelerine yer verdi.



    İşte THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün o paylaşımı
    Haberler Güncel Yahya Üstün'den 'THY'nin 87. yıl dönümü' paylaşımı: Ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri