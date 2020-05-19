Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 87. yıl dönümü ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Yahya Üsün paylaşımında, "Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı... Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek." ifadelerine yer verdi.
İşte THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün o paylaşımı
Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı... Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek. pic.twitter.com/xv3shwXhKA— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 19, 2020