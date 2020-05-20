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    • Ekonomi
    • 20.05.2020 12:04
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    • 20.05.2020 12:04
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    Son dakika: o tarihlerdeki seferlerini iptal etti

    ’tan yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs için alınan ilave tedbirler kapsamında 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

    Pegasus o tarihlerdeki seferlerini iptal etti

    'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin düzenlendiği belirtildi.

    Şirketten yapılan açıklama şöyle:
    Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

    25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

    Ücretsiz Açığa Alma:
    İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

    - Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
    - Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
    - Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
    - Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

    Ücretsiz Değişiklik:
    İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

    - 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.
    - 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.
    - Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

    Ücretsiz İade:
    İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

    - 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.

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