Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altının dün rekor kırmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Koronavirüs sebebiyle piyasalarda dalgalanmalar sürerken altında sert hareketler yaşanıyor. 21 Mayıs canlı altın fiyatları altın alan kişiler tarafından sorgulanıyor. Gram altın çeyrek altın ne kadar? Piyasalardaki güncel döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Yaklaşık 2 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün swap anlaşmalarına ilişkin haber akışıyla 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 6,7532'ye kadar geriledi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,80
|384,00
|382,50
|382,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.530,00
|2.551,00
|2.521,00
|2.542,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|349,00
|354,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.472,00
|2492,00
|2463,00
|2483,00
|Yarım Ziynet
|1236,00
|1246,00
|1232,00
|1242,00
|Çeyrek Ziynet
|618,00
|623,00
|616,00
|621,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 382,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 382,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 200 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 382 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira, işlem miktarı ise 3.384,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ardından, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin de ABD'de hampetrol stoklarındaki azalmanın sürdüğünü göstermesi, petrol fiyatlarındaki yakselmeyi destekliyor.
API verilerine göre, 15 Mayıs'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azaldı. Aynı dönemde Cushing ve Oklahoma'daki hampetrol stoklarındaki azalma ise 5.0 milyon varili buldu. API verilerine göre bu dönemde toplam benzin stokları 651,000 bin varil ve damıtılmış petrol stokları ise 5.1 milyon varil arttı.
EIA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre de, ülkenin hampetrol stokları bir önceki haftada 0.7 milyon varil azaldı. EIA yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.
Covid-19 pandemisinin, küresel düzeyde birçok ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha süreceğine ilişkin öngörülerle, güvenli liman altının fiyatları da geçen hafta yükseldiği sekiz yılın zirvesine yakın hareket ederken, iç piyasada ise doların lira karşısında sert düşüşünün etkisiyle geriledi.
Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,762 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.
Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.61 artışla 36.46 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.31 artışla 33.48 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.77 artışla 17.48 dolar,
- altın, yüzde 0.18 artışla 1,747.69 dolar,
- bakır, yüzde 0.14 artışla 5,353.00 dolar,
- platin, yüzde 2.05 artışla 853.53 dolar,
- paladyum yüzde 3.41 artışla 2,096.25 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya yükseldi.
DOLAR SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde olan dolar/TL düşüş yönlü hareketini hızlandırdı. Parite, 6,75'e kadar gerileyerek son 1 aydaki en düşük seviyesini gördü.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi ve aşı çalışmalarından olumlu sonuç alındığı haberine karşın dün düşüşle kapanan New York borsasının ardından Asya borsaları karışık seyretti.
Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), İran'ın Mahan Hava Yolları'na genel satış hizmeti sunan Çin merkezli "Shanghai Saint Logistic Limited" şirketinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.880 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 20.595 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 107,8 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 30.392 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.372 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.989,6 puandan kapandı.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.