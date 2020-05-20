Dolar kuru ile altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Kısa süre içinde yaşanan sert düşüş sonrası vatandaşlar, dolar ile altında düşüşün devam edip etmeyeceğini , dolar ile altının neden düştüğünü araştırmaya başladı. Dolar kuru ile altın fiyatlarında ilk olarak aşı etkisi görüldü. ABD merkezli bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası düşüşe geçti. Ayrıca piyasalardan alınan bilgilere göre dolar kurunda yaşanan düşüşün swap anlaşması iddiası ile yaşandığı bildirildi. Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde olan dolar/TL düşüş yönlü hareketini hızlandırdı. Parite, 6,75'e kadar gerileyerek son 1 aydaki en düşük seviyesini gördü.