Temmuz, emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine ise memurlarla aynı zam uygulanacak.
Buna göre, memur emeklilerine, yüzde 4 zam ve Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani yaklaşık 2 milyon memur emeklisi en az yüzde 4 zam alacak.
FARK ÖDENECEK
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketindeki tahminlere göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'i bulacak. Maaşlarda en az 117,37 lira artış yaşanacak.
En düşük aylık 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Farkın olup olmayacağının görülmesi için enflasyon verileri bekleneceğinden, Temmuz başında maaşlar zamsız olarak ödenecek.
Zam nedeniyle oluşacak fark da ay içerisinde SGK tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.
MAAŞA FARKLI ZAM
Memur emeklileri, geçtiğimiz Ocak ayında da memurlar gibi yüzde 5.5 zam almıştı.