



En düşük aylık 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Farkın olup olmayacağının görülmesi için enflasyon verileri bekleneceğinden, Temmuz başında maaşlar zamsız olarak ödenecek.

