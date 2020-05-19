Gençlere çifte destek: İş kurana 28 bin TL

Ülkemizde gençlere pek çok alanda destek var. Gençlerin istihdamı desteklenirken, iş kurmaları da teşvik ediliyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.
3 YIL VERGİDEN MUAF
Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.
AVRUPA'NIN EN GENCI TÜRKİYE
Türkiye 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.6'sını oluştururken, AB ortalaması yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.
VERGİ HESABI
YILLIK 75.000 TL GELİR ELDE EDİLMİŞSE: 120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.
26.000 x 0.27 = 7.020 TL 8.700 TL + 7.020 TL = 15.720 TL
3 YILLIK KAZANÇ: 15.720 x 3= 47.160 TL