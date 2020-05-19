Deneyerek değil görerek alıyoruz

girişimci Sibel Durmaz, "Coronavirüs tüm sektörleri olumsuz etkilerken, e-ticaret dünyasında adeta bir sıçrama etkisi yaptı" dedi. Kendi adıyla markalaştırdığı ayakkabıları Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine satan Durmaz, "Bugün geldiğimiz noktada, insanlar dokunmadan, denemeden sadece görerek internetten ayakkabı alabiliyor. Sektör hayli büyüdü" diye konuştu. Online satışın yanı sıra birçok ülkeye toptan ayakkabı ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Durmaz, "Laleli'de bulunan toptan mağazamızdan Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Slovakya, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Polonya, Belarus'a ayakkabı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Kendi internet sitemiz üzerinden de perakende satış yapıyoruz. Bakırköy'de de 2 mağazamız var" dedi.