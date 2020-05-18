2020 memur maaş zam oranı ne olacak sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren enflasyon zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. 2020'nin ilk 4 aylık enflasyon oranı ise yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Emekli ve memurların 6 aylık enflasyon alma şartı nedir peki? İlk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
ZAM İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON ORANININ YÜZDE 4'ÜN ÜSTÜNDE OLMASI GEREKİYOR
Emekli ve memur vatandaşlar 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. Fakat 6 aylık enflasyon oranının yüzde 4'ü geçmesi gerekmektedir. Yüzde 4'ü aştığı taktirde aşan oran kadar maaşlara zam yapılıyor. Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak
Mayıs ve haziran enflasyon rakamı toplamda yüzde 0.84'ün üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri aşan kısmı için fark alacaklar. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak.
TAHMİN AŞAĞI ÇEKİLDİ
SSK ve Bağkur emeklilileri ise ilk 6 ayda oluşan enflasyon oranında zam alacak. Mevcut durumda ilk 4 aylık rakamlara bakıldığında yüzde 3.16 zam şimdiden cepte. İlk 6 ayda zam biraz yüksek çıksa da haziran ve temmuz gibi enflasyonda hızlı düşüş bekleniyor. Merkez Bankası bu kapsamda enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürmüştü.
EN ÇOK 6 BİN 294 TL
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 0.76, Haziran için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.41 olacak.
TAKVİM, buna göre yeni maaşları hesapladı. SSK ve Bağ- Kur'luların gelirlerde 265,87 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 294 lira 59 kuruşa çıkacak.
EMEKLİLERE 602 LİRA ÖDEME VAR MI? NASIL DEĞİŞECEK?
Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilecek. Ek ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek.
DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?
Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.
Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.
Memurlar farklı görevleri üstlenmektedirler. Her kurum ve kuruluşun farklı bir hizmet alanı olduğu için yapacakları işler de buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Birçok memur masa başı çalışsa da sahada görev alan memurlarda bulunmaktadır. Memurların yaptıkları işlere örnek verebilmek için çalışma pozisyonlarına bakmak ve bağlı oldukları kurumları bilmek gerekir.