DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.