Milyonlarca çalışan erken emekli olmak için çeşitli araştırmalar yapıyor. Erken emekli olmak için bazı şartlar mevcuttur. Bunları sağlarsanız seneler önce emekli olma şansınız var. Emekli olmak için uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi, 10 yıl sonrası için 12.5 yıl yeterli oluyor. Tabii yaş şartını da unutmamak lazım... Çalışanların en büyük beklentilerinden birisi emeklilik. Emeklilik üç ayrı şartla birlikte gerçekleşiyor. Öncelikle ilk sigortalı olunan tarihten sonra belli bir yıl geçmesi gerekiyor. Ardından işe giriş tarihinize göre belirli bir yaşı doldurmanız isteniyor. 9 Eylül 1999 ve 30.04.2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor.