Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 57 ilde 18 bin 892 çiftçiye 14 milyon 481 bin liralık organik ve organomineral gübre desteğinin ödenmesine 15 Mayıs'ta başladıklarını bildirdi. Pakdemirli, 2019 yılında organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilere uygulanacak desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.