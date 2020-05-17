Kısa çalışma ödeneğine işçi başvurabilir mi? Kimler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir?

İşte Faruk Erdem'e gelen sorular ve yanıtları...

1)Merhaba AVM'de çalışıyorum. AVM kapandığından dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyim? Ve bunun için ne yapmalıyım? Serkan KARAKAYA

CEVAP: Kısa çalışma ödeneğine firmalar başvuruyor. İşçinin belli prim şartları varsa ve üretim kısmen ya da tamamen durmuşsa firmanız başvurabilir. Çalışanlar kendileri başvuramıyor.

2) Merhabalar, ben eczanesini 2016 sonunda kapatmış bir eczacıyım. Sağlık durumum dolayısıyla işten çıkartılana kadar özel bir hastanede çalışıyordum. Eczane döneminden gelen hacizler, iş göremezlik rapor paralarıma da geldi. Konuyu hem ilgili icra dairesine hem de parayı çıkaran SGK Müdürlüğüne sorduğumda resmen topu birbirlerine atıyorlar. Oysa ki iş göremezlik rapor ödeneklerinin hazcedilememesini öngören iş kanunu maddeleri var. Son çıkan Cumhurbaşkanlığı kararlarının ise, icralar eski tarihli olduğu için benim için hükümsüz olduğu belirtildi. Şu an herhangi bir gelirim yok, bırakın alışverişi kiramı dahi ödeyemiyorum. İş de bulamıyorum. Bu rapor paralarına ihtiyacım var. Hızlı bir çözüme ihtiyaç duyuyorum, öneri ve yardımlarınızı bekliyorum Erge AKSOY

CEVAP: Sorununuzu buradan dile getirmiş olduk. Normalde emeklilik maaşlarına haciz konulamıyor tek istisna nafaka ve SGK alacakları. Ancak hacizleriniz nereden ona bakmak lazım bankalar ise belki bir izniniz olmuştur.

3) 4 yıldır bir mağazada çalışıyorum. İstifa edip çıkmayı düşünüyorum. İşsizlik maaşı almak için ne yapabilirim? (ismi saklı)

CEVAP: İş kanununa göre, kanununda belirtilen haklı sebeplerden biri ile iş sözleşmesini fesh eden işçi veya işyerinden haksız olarak işverenlikçe çıkartılan işçi tazminata hak kazanır. Bunun dışında işten ayrılan işçiye tazminat ödenmez. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için işverenlikçe kendi istek ve kusurunuz olmadan işverenlikçe haksız olarak işten çıkartılmış olmanız gerekir.

4) Adım Abdülkerim ticari araç şoförüyüm 50 güne yakındır çalışmıyorum yeni sigortalıyım nasıl ve kimden yardım alabilirim? CAN TAÇKIN

CEVAP: Bireysel destekler için çeşitli yollar var, e-devletten başvurarak bin tl'lik ardımdan yararlanabilirsiniz.

5) Ben Yusuf Özdemir 03.04.2020 tarihinde Covit-19 sebebiyle zorunlu olarak işimden ayrıldım. 3 ay sigortalı olarak çalışmıştım. Bu durumda işsizlik maaşından nasıl faydalanabilirim?

CEVAP: İşsizlik maaşından faydalanmak için kendi isteğiniz dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor. Ayrıca prim şartlarınız var 3 aylık prim ile işsizlik maaşı alınamıyor ancak İŞKUR'a müracaat ederek torba yasayla gelen ödenekten faydalanabilirsiniz.

6) Merhaba iyi yayınlar programınızı yeni seyretmeye başladım bu 1000 TL ile ilgili şu anda ben 6 aydır çalışmıyorum. 5 kişilik bir ailenin Ev kira mı yok 2100 TL kira gelirim var bu bin TL'den devletten faydalanabiliyor muyum? Malum bu virüsten dolayı kiraları da alamama durumum var bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Hasan Morgil

CEVAP: Bunun kararını başvurunuz incelendikten sonra yetkili merciler verecektir. O yüzden başvurunuzu yapın neticesi zaten size bildirilir.

7) Kısa çalışma ödeneği maaşımızın ne kadarını ödüyor? Ne kadarını iş veren ödüyor? Atilla Umut

CEVAP: Kısa çalışma ödeneğinde brüt maaşın yüzde 60'ı ödeniyor ve bu asgari üretin yüzde 150'sini geçemiyor. Burada işveren bir ödeme yapmıyor ama ödeme yapmak isteyen işverenler tamamlayıcı ödeme yapabilirler. Eğer kısmen çalışma varsa zaten bu çalışmanın da karşılığı ödenecektir.