650 bin SSK ve Bağ- Kur'lu için seyyanen zam ve Kurban Bayramı ikramiyeleri şimdiden aratılmaya başlandı. Bu anlamda memurlara emekli olurken ödenen ikramiyeyi artıracak bir adım atıldı. Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen, emekli ikramiyesi hesabında tam hizmet yıllarının baz alınıp, ay ve günlerin dahil edilmemesini yargıya taşıdı.
İKİNCİ ADIM ATILDI
Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti: "4688 sayılı Kanun'dan aldığımız yetkiyle daha öncesinde konuyla ilgili bir yargıya başvuru sürecimiz olmuştu fakat mahkeme konuya ilişkin yargı sürecinin sendika başvurusu üzerinden değil bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuruyla başlayabileceğine hükmetmişti.
Biz de geçtiğimiz aylarda emekli olan ve ikramiyesi tam yıllar üzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz üzerinden yeniden başvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir." Tonbul, mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.
TEMMUZ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.
Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.