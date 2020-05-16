Otomotiv sektörünün geri dönüşü hızlı oldu! Vardiya sayısı üçe çıkarıldı





Koronavirüs önlemleri kapsamında kontak kapatan otomotiv sektörünün dev oyuncuları, hafta başından itibaren yeniden motoru çalıştırarak üretime başladı. Böylece binlerce kişinin istihdam edildiği Türk ekonomisinin belkemiği ve ihracatın lokomotifi konumundaki sektörde, üretime başlamayan firma kalmadı. Kısa sürede üretim kapasitelerini ve vardiya sayılarını katlayan firmalar, bu performanslarıyla Avrupa'daki rakiplerine de adeta parmak ısırttı. Halen şirketlerin bir kısmı üç vardiya olarak üretime devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kapasite artıracakları mesajını veren otonun devlerinin gözü kulağı ana pazarları konumundaki Avrupa'da olacak.



VERİMLİLİK HEDEFİ YÜZDE 96

11 Mayıs'ta yeniden üretime başlayan Japon devi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yüksek performansıyla dikkat çekti. Şirketin Genel Müdürü ve CEO'su Toshihiko Kudo, 3 vardiya, 6 gün üretim modellerinin ara verdikleri yerden devam ettiğini söyledi. Kudo, şunları kaydetti: "İlk etapta dinlenme sürelerini uzatarak, bu sürece bir alışma dönemi planladık. Üretimde bant hızımızı Yaklaşık yüzde 20 düşürdük. Yurtdışı pazarlardaki talebe paralel üretimimizi artıracağız. Bu hafta sonu yüzde 80, ay sonunda yüzde 96 verimlilik düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz."