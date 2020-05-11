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    • 11.05.2020 07:48
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    Nissan eski ’su ’un ından pilotlar haberdardı

    Nissan eski ’su ’un ının detayları ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre pilotlar Ghosn'un firarından haberdardı. “Ballı iş” diyen kargo şirketi yöneticisinin banka hesabında yüksek miktarda para girişi saptandı. Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberi.

    ‘Ballı iş’in ayrıntıları ortaya çıktı
    Japonya'da hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Tokyo'da tutulduğu ev hapsi sırasında Lübnan'a eden Nissan eski 'su 'un kaçışının Türkiye ayağıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıp 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. 19 sayfalık iddianamede müthiş firarla ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede, Ghosn'u Osaka'dan 'na, buradan da Lübnan Beyrut'a götüren her iki jetin pilotlarının kaçıştan bilgisi olduğu belirlendi.



    Carlos Ghosn'un Osaka Havalimanı'ndan çıkarılırken içine konulduğu müzik kutusunun altında 70 adet havalandırma deliği açıldığı belirlendi. Kaçışı organize ettiği ileri sürülen isimli kargo şirketi yöneticisinin hesabında yüklü miktarda para artışı tespit edilirken, pilotların da aralarında olduğu şüphelilerin kaçış sırasında 'tan haberleştikleri anlaşıldı. Firarda kullanılacak uçakların ise MNG Havacılık A.Ş. firmasının Ticaret Müdürü Okan Kösemen tarafından ayarlandığı ifade edildi.



    BİLGİ PİLOTLARDAN
    İncelemede pilotların, uçuşların her aşamasından Whatsapp programı üzerinden Okan Kösemen'e bilgi verdikleri belirlendi. Şüphelilerden Nesrin Altunalan'ın telefonunda Whatsapp'tan 30 Aralık günü Ö.K. isimli bir şahısla görüşme yaptığı, gizli bir yolcu ile Kösemen'i götürdüklerini, orada uçağa birisinin gelerek Kösemen'e bir şeyler verdiğini, ayrıca Kösemen'in bu işten çok sağlam para yediğini söylediği tespit edildi. Okan Kösemen'in telefonunda yapılan incelemede ise Whatsapp'tan şüpheli Bahri Kutlu Sömek ile görüşme yaptığı, '"Bagaj bekliyoruz" yazdıktan sonra gülme emojisi koyarak bilgi verdiği anlaşıldı. Kösemen'in de bu mesaja "Emanet arkada kalsın, inişte uçağı karşılayacağım zaten" diyerek karşılık verdiği belirlendi. Kösemen'in başka görüşmede ise bir arkadaşına "ballı bir iş" yaptığını söylediği saptandı. Pilotların hesap hareketlerinde sıra dışı para girişi tespit edilemezken, Kösemen'in hesabına olay öncesi yüklü miktarda euro ve dolar girişi olduğu saptandı.

    NAZİF KARAMAN/SABAH

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