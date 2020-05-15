DUL VE YETİM AYLIĞINDA MAĞDURİYET SONA ERDİ

Ödemenin öne çekilmesi, genel olarak memnuniyet yaratmakla birlikte, ilk defa gelir veya emekli, dul ve yetim aylığı almaya başlayacaklar açısından mağduriyete neden olabiliyordu. Ancak son yapılan yasa değişikliği ile bu mağduriyetin önüne geçildi.

Değişiklik öncesi düzenlemede, SGK'ca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarıca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, "ödemenin yapılacağı tarihte" gelir ve aylık alma şartıyla, ikramiye ödeneceği öngörülüyordu. Diğer bir deyişle, ikramiye için, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan aylık alıyor olma şartı aranıyordu.