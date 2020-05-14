1477 TL'ye kadar devletten vatandaşlara nakit ve gıda yardımı-işte şartlar ve başvuru 2020

Özellikle Koronavirüs salgını sonrasında zaten var olan devlet yardımları katlanarak arttı. Bu süreçte yapılan yardımlar ile vatandaşlarımız mağdur edilmedi. Devlet yardımları arasında özellikle, gıda, yakacak ve elektrik yardımı ön plana çıkıyor. Devlet, birçok başlık altında vatandaşlara nakit ve gıda yardımında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen yardımlar ile desteklemelerin çoğu bilinmiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara verilen yardımlar, başvuru şartları, kapsamı ve yardım miktarlarına haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz. İşte nakit ve gıda yardımı şartları ve başvurular