0.69- 0.79 müjdesi ile Ziraat Bankası Mayıs ayı konut taşıt ve ihtiyaç kredisi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu kredi ürünleri, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bankacılık sektöründe milyonlarca bireysel ve ticari müşterisi bulunan Ziraat Bankası, konut – taşıt ve ihtiyaç kredisi almak isteyen müşterilerine sunduğu en cazip fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası Mayıs ayı faiz oranını %0,69 ile %1,05 aralığında tutuyor. Ticari taşıt kredisinin faiz oranı %0,69 iken ihtiyaç kredisinde yer alan tüketici ürün paketi kredisinin faizi %1,05 olduğu görülüyor.
Ziraat Bankası Konut Kredisi Güncel Faiz Oranı
Hayallerindeki eve Ziraat Bankası'nın sunduğu konut kredisi finansmanı ile sahip olmak isteyen vatandaşlar, 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla yüzde 0.94 faiz oranından yararlanabiliyor. Halihazırda Ziraat Bankası müşterisi olan (Bankkart, maaş müşterisi veya emekli) vatandaşlar için konut kredisi kullanımlarında yüzde 0.94 faiz oranı ile beraber 180 aya varan vade seçenekleri ile ödeme planı da oluşturuluyor. Bununla birlikte Ziraat Bankası müşterileri konut kredisi ürününde 5 farklı kredi sisteminden de yararlanabiliyor. Bunlar;
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Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları Tablosu
* Ziraat Bankası ikinci el konut kredisi 180 ay vade ve yüzde 0.94 faiz oranı
* Ziraat Bankası 0 ve 2. el taşıt kredisi 60 ay vade ve yüzde 0.98 faiz oranı.
* Ziraat Bankası 0. konut alımı 180 ay vade ve yüzde 0.79 faiz oranı
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Güncel Faiz Oranı
Yeni bir otomobile sahip olmak ya da var olan otomobilini yenisiyle değiştirmek isteyenlere özel Ziraat Bankası taşıt kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.96 olarak belirlendi. Kaskolu veya kaskosuz olarak kullanılabilen taşıt kredisi ödemelerinde 48 aya varan vade seçenekleri bulunmaktadır. Ziraat Bankası taşıt kredisi ürünleri hem sıfır kilometre araçlar için hem de ikinci el araçlar için kullanılabilmektedir.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Güncel Faiz Oranı
Acil nakit ihtiyacı olanlara en cazip seçeneklerle finansman desteği sunan Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi paketinde uygulanan güncel faiz oranı yüzde 1.05'tir. Müşterilere esnek ödeme planları sunulduğu için 60 ay vadeli (5 yıl) ihtiyaç kredisi geri ödemeleri de uygun taksitler haline getirilebilmektedir.
Ziraat Bankası Esnaf Kredisi
Kamu bankası olan Ziraat, korona virüs sebebiyle gittikçe kötüleşen ekonomi şartlarının yanında esnafın destekçisi oldu. Korana virüs ile mücadele edilen şu son günlerde Ziraat bankası tarafından esnafa sunulan 25 Bin TL'lik nakit kredi desteği esnafların büyük ilgi odağı oldu.
Bankadan gelen açıklamanın ardından arama motorlarında esnaf kredisine başvuruları büyük rağbet gördü. Ziraat bankası esnafı zora sokmayan, düşük faizli esnaf kredisi paketi geliştirdi. Bu kredi paketinde toplam 8 adet kredi seçeneği mevcut.
Esnaflar, uygun şartlar altında kafasına yatan düşük faizli kredi seçeneğini kendilerine en yakın olan şubeden temin edebilecekler. Esnafın yanında olan esnafa destek çıkan banka, kredi seçeneklerinin içinde bir tanesinin limitini 50 Bin TL olarak belirledi.
Taksitli krediler adıyla 8 krediden bir olan bu kredi esnafa ödeme kolaylığı da sağlıyor. Bankanın şubesine kredi başvurusu için giden esnafın yanında bağlı olduğu odaya veya borsaya ait üyelik belgesi bulundurması, banka tarafından zorunlu kılındı.
Belirlediği üzere, krediler azami limite göre değişiklik gösterecek olup aylık %1,85 faiz oranı uygulayacağını bildiren Ziraat, 18 aya varan vade imkânı da sundu.
Ziraat Bankası Kredi Kartı
Devlet bankası Ziraat, vatandaşın bankacılık anlamında işini kolaylaştırmaya devam ediyor. Kredi kartı başvurusu yapmayı kolaylaştıran banka, teknolojiyi kullanarak her an herkesin kredi kartına sahip olma olanağını hızlandırıyor.
Bankanın şubesine gitmeden kredi kartı başvuruları yapılabiliyor. Bankanın kendi web sitesi üzerinden veya internet bankacılığından ayrıca sms (kısa mesaj) gibi kanallar üzerinden zaman harcanmadan sahip olunabiliyor.
Kredi kartı başvurusu yapan vatandaşın kartına ulaşma süresi toplamda 15 gün. Bununla birlikte Ziraat, kullanıcılarına banka kartının ve kredi kartının tek kartta birleştiği bankkart fırsatını sunuyor. Kamu bankası Ziraat, bu hamlesi ile kredi kartı sektöründe önemli bir yer edinmiş oldu.
Üstelik bu karta ulaşmak bankanın kredi kartına ulaşmak kadar kolay. Bankanın kendi web sitesinden kredi kartı başvuru kısmında dolduracağınız kişisel bilgilerinizle, T.C kimlik numaranız ve telefon numaranız, başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.
Ziraat bankası web sitesinde yer alan 'Kredi Kart Başvurusu Sorgulama' butonundan kartınızın ne zaman size ulaşacağı hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bankkartın Ziraat Bankası kullanıcılarına sağladığı büyük ölçüde ki yarar yadsınamaz bir gerçek.
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri telefon numarası üzerinden müşteri temsilcileriyle iletişime geçerek kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.
Bayram kredisi
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank henüz bir bayram kredisi duyuru açıklamadı. Ancak bilindiği üzere, kamu bankaları destek paketi kapsamında Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi sağlıyor. 36 ay vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz tahsis edilen bu kredi olanağı hala devam ediyor. 36 ay ay vadeli ve 6 ay boyunca geri ödemesiz bu kredi için başvurularınızı Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapabilirsiniz. Temel İhtiyaç Destek kredisine 3 bin TL, 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL olarak belirlenen limitler dahilinde başvurabilirsiniz.
DİĞER BANKALARIN FAİZ ORANLARI
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.