Ev, araba ve ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bayram yaklaşırken bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor. Banka kredi faizlerinde sunulan fırsatlar sürüyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, 14 Mayıs taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte güncel oranlar... İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.
* İNG Bank Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.89
* Yapı Kredi Bankası Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.89
* Vakıfbank Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.93
* Halkbank Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.94
* Ziraat Bankası Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.94
* TEB Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.94
* ICBC Bank Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.94
* İş Bankası Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.95
* Garanti BBVA Mayıs ayı 120 ay vadeli konut kredisi güncel faiz oranı yüzde 0.99
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,96
Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ İÇİN YAŞ SINIRI
Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.