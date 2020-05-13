Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başlamıştı. Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır, kredi başvuru sonucu nasıl öğrenilir, Ziraat Bankası 10000 TL kredi başvuru takip sorgulama linki, onaylanan krediyi hesaba aktarma işlemi nasıl yapılacak? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebilirsiniz.
Ziraat Bankası kredi başvurusu
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada teeml bireysel ihtiyaç kredisi başvuruları ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o açıklama...
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonucu sorgulama
Başvuru sonucu öğrenme 2 aşamadan oluşuyor. Bilgilerin girilmesi, SMS ile doğrulama sistemi ve Kredi bilgileri sayfasıdır. İlk aşamada kişisel bilgiler forma işleniyor. Bu ekranda sırasıyla T.C. Kimlik No, Cep Telefonu numarası ve Güvenlik kodu giriliyor.
Aşağıda ki görselde 3 bilginin girildiği ekran yer almaktadır.
Bu aşamada bilgileri giren vatandaş DEVAM butonuna tıklıyor ve CEP TELEFONUNA doğrulama kodu ulaşıyor. Eğer yanlış bilgi girilirse veya başvuru esnasında girilen telefon numarası veya cep telefonu yanlış girilirse "Girdiğiniz telefon numarası/TCKN bilgisi, başvuru sırasında kullanılan bilgilerle uyuşmamaktadır" mesajı geliyor. Doğru bilgi geldiğinde SMS doğrulaması yapılıyor ve kredinin son hali görüntüleniyor.
Ziraat Bankası onaylanan krediyi bankadan çekme
Ziraat Bankası hesabı olmayan kişiler onaylanan temel ihtiyaç destek kedisi paralarını Ziraat Bankası ATM 'leri üzerinden sırası ile;
Kartsız İşlemler
Diğer İşlemler
İhtiyaç Destek Kredisi Ödemesi tuşlarına basarak gerçekleştirebilecek. Bu adımları takip ederek onaylanan kredi ATM'den çekilebilecek.
Ziraat Bankası kredi başvurum hangi aşamada?
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebilirsiniz.
Ziraat Bankası kredi hakkında bilgiler
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
10.000,-TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Son tarih 15 Haziran
Bankalar bu dönemlerde zaman aşımına uğrayan ve emanet hesaplarla ilgili peş peşe uyarılarda bulunuyor. Son olarak Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu açıklama kapsamında, banka müşterilerinin en geç 15 Haziran mesai bitimine kadar hesaplarının açık olduğu şubeye gitmeleri konusunda önemli bir duyuru yayımladı.
Ziraat Bankası'ndan açıklama
Ziraat Bankası, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeyi kullandı:
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereğince bankaların, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alaca