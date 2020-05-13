Sigara fiyatları hakkındaki son bilgileri öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artırıldı. Sigara tiryakileri yaşanan bu son gelişmeyle birlikte sigaralara zam gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM GELDİ?
Hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
MAYIS 2020 SİGARA FİYAT LİSTESİ
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
L&M Mode: 14 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 12 TLTekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12,5 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL
SİGARADA ASGARİ MAKTU ÖTV YÜKSELTİLDİ
Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, "tütün içeren sigaralar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ile diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün ürünlerinde asgari maktu ÖTV tutarı artırıldı.
Buna göre, bu ürünlerde asgari maktu ÖTV tutarı 0.3899 liradan 0.4569 liraya çıkarılırken, 0.4539 lira olan maktu ÖTV'ler ve yüzde 67 olan ÖTV oranları değiştirilmedi.
Bu kapsamda, aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) bulunan ve yüzde 80 ÖTV vergi oranına sahip, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar,
Sigarillolar ve sigaralarda ÖTV oranı yüzde 67'ye, maktu ÖTV tutarı 0.4686 liradan 0.4539 liraya indirilirken, 0.3506 lira olan asgari maktu ÖTV tutarı 0.4569 liraya yükseltildi.