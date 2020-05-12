



AKLIMIZI CORONA

TÜRKİYE, Corona ile mücadelede önemli bir dönemi geride bıraktı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte alınan 'Kontrollü normalleşme' dönemi başladı. Bu kapsamda ilk olarak dün AVM, kuaför ve berberler açıldı. Büyükşehirlerde yaşanan manzaralar panik yarattı. Virüsü unutan İstanbullu, soluğu sokakta aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik, eski günleri aratmadı. Metrobüs ve metrolarda da benzer kalabalık vardı. Manzara, salgında ikinci bir dalga olur mu korkusu yaşattı.