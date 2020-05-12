Kuyruklar uzadı. mesafeler kısaldı. 'Neden geldiniz?' sorusuna verilen cevaplar sosyal medyayı salladı
1- ATEŞİMİ ölçtürecektim.
2- HALI ve mobilya bakacağım.
3- BEBEĞİN bezi bitti.
4- ÇAYDANLIK almaya geldim.
5- PANTOLONUM yırtıldı.
6- VİTRİNLERİ çok özlemişim.
7- ÇOCUĞA ayakkabı lazım!
8- KOMŞUMLA buluşacağım.
9- OKUL alışverişi yapacağım.
10- BİR kahve içip döneceğim.
11- HANIMIN siparişleri var.
12- SIKINTI öldürecekti çıktım.
13- MERAKTAN sıraya girdim.
14- FATURA yatıracağım.
15- BİR yerden başlamak şart.
16- PİJAMAYI atmak istedim.
17-ARKADAŞLAR çağırdı geldim.
18-BEDAVA maske veriyorlarmış.
19-GİRİŞİ paralı yapsınlar kimse kalmaz.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki AVM'nin bahçesine doluşan kalabalık, içeri girebilmek için 2 saat bekledi.
BERBER ABARTTI: İLK GÜN YÜZDE 40 ZAM
Neredeyse iki aydır kapalı olan berber ve kuaför salonları da dün açıldı. Alınan tedbirler müşterileri şaşırttı:
RANDEVUSUZ traş yapmıyor.
HERKESİ tek tek kayda alıyor.
MASKESİZ kimseyi dükkana sokmuyor.
GİRİŞTE ateş ölçümü yaptırmak şart.
KOLTUKTA müşteri varsa girmek yasak.
FİYATLAR yüzde 40 zamlı...
AKLIMIZI CORONA
TÜRKİYE, Corona ile mücadelede önemli bir dönemi geride bıraktı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte alınan 'Kontrollü normalleşme' dönemi başladı. Bu kapsamda ilk olarak dün AVM, kuaför ve berberler açıldı. Büyükşehirlerde yaşanan manzaralar panik yarattı. Virüsü unutan İstanbullu, soluğu sokakta aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik, eski günleri aratmadı. Metrobüs ve metrolarda da benzer kalabalık vardı. Manzara, salgında ikinci bir dalga olur mu korkusu yaşattı.
400 BİN KİŞİ DOLAŞIYOR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Coronavirüs'ün kendisinde bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor" dedi. Çalışan meslek gruplarında belirti olmasa da test yapılması gerektiğini söyledi.
İstanbul ulaşımının can damarı metrobüsteki kalabalık şaşkınlık yarattı.
BU İŞTE BİR GARİPLİK VAR!
Salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayat yanlış anlaşıldı. Binlerce kişi, sabahın ilk saatlerinde soluğu AVM'lerde aldı. Mağazaları gezip alışveriş yaptı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'nin önünde yaşanan kuyruk, şaşkınlık yarattı. AVM'lere girişlerde ateş ölçümü yapıldı. Herkes, maske takması konusunda uyarıldı.
Karantinadan sıkılan vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açılmasını fırsat bildi. Maskesini takıp mağazaları gezdi.
TEDBİRLER ALINDI
Yaklaşık 51 gündür kapalı olan kuaför ve berberler dün hizmete açıldı. Müşteriler, randevu sistemi ile dükkanlara alındı. Sakaryalı berber Ceyhun İçöz ilk iş gününde koruyucu tulum giydi, maske ve gözlük taktı. Önlemleriyle takdir topladı.
RANDEVULAR DOLDU
Berberler, içeride müşteri varken dükkana kimseyi almadı. Vatandaşların sıra beklerken de sosyal mesafe kurallarına uyması dikkatlerden kaçmadı.
Yasağın kalktığı ilk günden itibaren kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşandı. Randevusu olmayana, tıraş yapılmadı. Dükkana giren herkes, kayıt altına alındı. Fiyatlar ise yüzde 40 zamlandı!