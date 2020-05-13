Kapılarını yeniden açan alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma usulleri belirlendi. AVM'ler 10.00- 22.00 saatlerinde hizmet verecek, çalışanlar ve müşteriler maske takacak. Müşteriler, AVM'de en fazla 3 saat kalacak. AVM içindeki restoranlar 'al götür' veya 'paket' servis' şeklinde hizmet verebilecek. Oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanların yanı sıra yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacak. AVM'lerde mümkün olduğunca giriş ve çıkışlar farklı kapılardan olacak, giriş-çıkışı yönetecek sistem kurulacak. Her bir müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek.