Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iç ve dış hat uçuşlarına da ara verildi. Hayatın ne zaman normale döneceğini, salgının ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar uçuşların başlayacağı tarihi de merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında yoğun olarak "Uçuşlar ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YHT ve konvansiyonel taşıma için bilet satışı ve tren hazırlıkları ay sonunda başlatılacak. Ankara ve İstanbul arası karşılıklı olarak günde 1 sefer yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.

İç hat uçuşları ve dış hat uçuşları kısmi olarak bu ay sonu başlatılacak.