Gözler orada! Milyonlarca ev ve dükkan sahibini ilgilendiriyor! Sayılı günler kaldı

Arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen emlak vergisi ödemelerini isteyenler tek seferde yapabilirken isteyenler iki taksit şeklinde ödeyebiliyor. Vergilerin ödenmemesi veya gecikmesi durumunda ise cezası aylık olarak işletiliyor. Borca ait olan taşınmazın satılması durumunda tapu dairesinde işlem yapılması için mutlaka borcun ödenmesi isteniyor. Emlak Vergisi olarak bilinen Bina Vergisi ödemelerinin ilk taksiti için sayılı günler kaldı. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisinin hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği, emlak vergisi ödemekle yükümlü vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Emlak Vergisi ödemek için son günlere yaklaşılıyor. Her yıl Mayıs ve Kasım ayında ödenen Emlak Vergisi'nin ilk taksiti bu ay ödenecek.
Mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi gereken Emlak Vergisi, belediyelerin internet sitelerinden online olarak kredi kartıyla ödenebiliyor.
Emlak Vergisi'nin ödenmemesi halinde cezai işlem olarak vergi tutarına faiz işleniyor. Ayrıca konut ya da dükkan satışı gerçekleştirilecekse vergi ödenmeden tapu devir işlemleri yapılamıyor.
Şehirlere göre değişiklik gösteren Emlak Vergisi, evin, dükkanın bulunduğu sokak, cadde gibi etkenlerle de artıyor ya da azalabiliyor.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?
Aşağıdaki kişilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek konutları varsa (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak, yani bunlar emlak vergisi ödemeyecek:
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanlar, Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
ÖDEME ZAMANI
Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Mayıs başında birinci taksit ödeme süresi başladı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak.
Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor.
EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Emlak vergisi, bina, arsa veya arazi gibi taşınmazlara sahip maliklerin devlete ödemesi gereken vergidir. Emlak vergisi yıl içinde tek sefer ya da iki sefer olarak ödenebilir. Emlak vergisinin ödenme zamanları ise şöyle; iki taksit şeklinde ödeyecek olanlar için ilk taksit 1 Ocak-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında, ikinci taksit ise 1 Kasım-30 Kasım 2013 tarihleri arasında ödenmektedir.
EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?
Emlak vergisi sözkonusu taşınmazın bağlı olduğu belediyelere müracat ederek ödenebilir. Bir diğer ödeme şekli ise PTT havalesi ya da Belediyelerin banka hesap numaralarına emlak vergisi mükellef numarasıyla ödeme yapılabilir.
Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Emlak Servisine başvurmalıdır.