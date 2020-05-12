BAYRAM İKRAMİYELERİ ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı. Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.

SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.