Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağ-Kur emeklileri, emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmede müjdeli haber geldi. Emekli maaşlarının bu ay normalden daha erken yatırılacağı duyuruldu. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle maaşların bir sonraki aya sarkıp sarkmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren emekli maaşları 2020 Mayıs ayında değiştirildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ NASIL?
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
NORMALDE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ NASIL?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
BAYRAM İKRAMİYELERİ ERKEN YATIRILDI
Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı. Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.
İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;
– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.
EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?
Emekli maaşlarının bağlanma süresi maaş talebinde bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin iş ve işlem yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Emekli maaşı talebinde bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu dosyanızı inceler. Eğer ilk sigorta ya da başlangıç tarihinize göre emeklilik için gerekli olan sigorta prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlıyorsanız emekli maaşı bağlanma sürecine geçilir. Bu süreç başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yoğunluğuna göre ortalama 1,5 ile 2 ay arasında sürer.
İLK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Emeklilik talebinde bulunduktan sonra dosyanız incelenir ve herhangi bir sakınca yoksa aylığınız bağlanır. Eğer SGK tahsis talep formunda maaş almak istediğiniz bankayı yazdıysanız ilk maaştan itibaren emekli maaşınız formda belirttiğiniz bankaya gönderilir. Eğer başvuru formunda herhangi bir banka belirtmediyseniz bu durumda ilk emekli maaşınız Ziraat Bankası'na gönderilir. Daha sonra emekli maaşınızı başka bankaya taşımak isterseniz E devlet sistemi aracılığı ile bu işlemi yapabilirsiniz.
İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ALINIR?
İlk emekli maaşının alınacağı tarih SSK tahsis numarası ve bağkur sicil numarasına göre farklılık gösterir. Emekli sandığı emeklisi memurların maaşları her ayın başında ödenir. SSK ve bağkurluların ise sicil ya da tahsis numaralarına göre aylık ödenecek tarih belirlenir.
Emekli maaşına başvuru olmadan maaş bağlanır mı?
Kişi emeklilik hakkını kazansa ama emekli olmayıp çalışmaya devam etse ve 3 yıl sonra emekli olsa bu 3 yılın maaşını alabilir mi? (İsmi saklı)
Emeklilik kişinin isteği ile olan bir durum. Yani siz gidip dilekçe vermedikçe, kimse sizi emekli etmez ve maaş da bağlamaz. O yüzden hem emeklilik dilekçesi vermeyeyim hem de maaş alayım gibi bir durum söz konusu olmuyor.