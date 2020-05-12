Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 4 gün sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri sorusuna 4 günlük yasak öncesi yanıt aranıyor. Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor. Salgınla mücadele kapsamında, sosyal teması azaltma adına sık sık sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Hafta sonları ve tatil günlerini kapsayacak şekilde yasak genişletiliyor. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde de 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak yasak tüm illerde uygulanmayacak. Peki; sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte yanıtı…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Bazı illerde ise sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
DENİZLİ
Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı. Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.
Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
AYDIN
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın'da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.
TRABZON
Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nin resmi Twiter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır" ifadeleri yer aldı.
ADANA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1619 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadesini kullandı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-19 Mayıs günlerinde kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Sokağa çıkma yasağı ise, seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.
Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirlerde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmeler 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olacak.
Yaşlılar 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri 2 grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.