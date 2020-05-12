Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 4 gün sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri sorusuna 4 günlük yasak öncesi yanıt aranıyor. Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor. Salgınla mücadele kapsamında, sosyal teması azaltma adına sık sık sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Hafta sonları ve tatil günlerini kapsayacak şekilde yasak genişletiliyor. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde de 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak yasak tüm illerde uygulanmayacak. Peki; sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte yanıtı…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Bazı illerde ise sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.