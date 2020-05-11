05.06.1973 doğumluyum. İlk sigortalı olduğum tarih ise 01.10.1989. 6500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? Serpil YÜCE

20 yıl 46 yaş ve 5375 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim ve yıl şartınız tamamlanmış. Yaşınız ise 05.06 2019 tarihinde dolacak ve bu tarihte emekli olacaksınız.

01.10.1970 doğumluyum. SSK girişim 14.11.2003, sigortadan sonra 2 doğum yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Vildan TOPÇU

İlk sigortalılığa göre en az 4500 gün ve 58 yaştan kısmi emekli olabilirsiniz. Tam emeklilik için de 58 yaş ve 7 bin prim günü gerekir. Yaşınız dolduğunda primleriniz eksik olursa iki çocuk için borçlanma yaparak 1440 gün kazanırsınız.

Eşim 1995 girişli. 450 gün primi var. 3 çocuğumuz var. Borçlanma yapıldıktan sonra ne kadar SSK'lı olarak çalışması gerekir. Hayrettin AKDOĞAN

450 günle emekli olması mümkün görünmüyor. En az 3600 gün gerekiyor. Çocukları borçlanabilir ve 2160 gün kazanır. 3600 güne tamamladığında 58 yaşında emekli olur.