Erken emekli olmak herkesin rüyalarını süslemektedir. Çalışma hayatında yer alan vatandaşlarımız erken emeklilik yollarını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda emekliliğine az bir yıl kala beklemek zorunda olanlar var. Yasalarımız, geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı tanımıyor. Ancak bazı istisnalarla toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesiyle düzenlenmiş. Örneğin, 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor.
5 YIL DAHA ERKEN
Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Böylece, prim sayısı artarken emeklilik yaşı öne çekilmiş oluyor. Örneğin, 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalışılan işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK'ya sorup öğrenmek gerekiyor.
10 YIL İÇİNDE EMEKLİLİK
Bir işte bir süre çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce kişi var. Bu kişilerden yüzde 60 oranında işgücü kaybı olanlarla, sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar, yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor. Bunun için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartı aranıyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor. Örneğin, 2008'den sonra 1000 gün primi bulunan bir anne, 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük süre yaştan düşülüyor. Bu haktan SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'na tabi olan anneler yararlanıyor.
ANNEYE 6 ASKERE 1 YIL
Kadınlar sigortadan sonra doğan 3 çocuk için borçlanarak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyorlar. Eğer yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyorlar. Erkekler ise sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor ve bir yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca sigortadan sonraki askerliklerde borçlanılarak prim kazanılıyor.
HANGİ SÜRELER BORÇLANILIR
Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.
Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılabiliyor.
Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.
Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler, bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.
BU TARİHLERE DİKKAT
KADINLAR: İlk işe giriş tarihi 01.04.1981 öncesi olan kadınlar, emeklilik için beklemeleri gereken yaş şartı olmadığından eğer 5000 gün ödenmiş sigorta primleri varsa SSK'dan hemen emekli olabilirler. Emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi + 5000 gün şartlarına tabiler.
ERKEKLER: İlk işe giriş tarihi 08.09.1976 tarihi ve öncesi olan erkekler, emeklilik için beklemeleri gereken yaş şartı olmadığından, eğer 5000 gün ödenmiş sigorta primleri mevcutsa SSK'dan hemen emekli olabilirler. Emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi + 5000 gün şartlarına tabiler
EMEKLİYE 1000 LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan'da ödenirken, yeni emekliler için de fırsat sürüyor. Bu ay aylık bağlananlar da bu ödemeyi cebine koyacak. Sadece yeni emekliler değil, Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye Nisan ayında ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden, bu ay emekli aylığı bağlananlar da yararlanabilecek. Yeni emekliler, aylıklarıyla birlikte bin liralık bayram ikramiyesini de alacak.
DÜZENLEME YAPILDI
Ramazan Bayramı ikramiyesi Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene alınırken, bu durumun emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için torba yasayla düzenleme yapıldı.
İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihlerine denk geldiği için, bu ay emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek.
Bu kişiler, bu yıl 2 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak. Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre, Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.
KAYNAK: Güneş