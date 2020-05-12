EMEKLİYE 1000 LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan'da ödenirken, yeni emekliler için de fırsat sürüyor. Bu ay aylık bağlananlar da bu ödemeyi cebine koyacak. Sadece yeni emekliler değil, Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye Nisan ayında ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden, bu ay emekli aylığı bağlananlar da yararlanabilecek. Yeni emekliler, aylıklarıyla birlikte bin liralık bayram ikramiyesini de alacak.