



Savunma sanayisinde silah, mühimmat, roket-patlayıcı ve kimyasal, makine ve malzeme grubunda faaliyet gösteren kurum, son olarak yerli ve milli fişek hattını Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye aldı. Fabrikada 13 farklı kalibrede 43 farklı tipte fişek üretilecek.

Dizayn ve tasarımı kuruma ait olan üretim hattındaki tezgahların, imalat, montaj ve seri üretime geçilmesi 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.

Üretim hattında başta Rus mühimmatları 7,62x54 (Bixi) ve 7,62x39 (Kalaşnikof) olmak üzere diğer NATO mühimmatları da üretilebilecek.

Yeni üretim hattıyla kurumun fişek üretim kapasitesi üç katına çıkacak. Eski üretim hattında 45 personelle yıllık 20 milyon fişek üretilirken yeni üretim hattında 14 personelle yıllık 60 milyon fişek üretilebilecek. Bununla birlikte kurumun maliyetleri aşağı çekme yönündeki çabaları için ciddi katkı sağlanacak.