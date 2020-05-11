Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar kafeler bu hafta açılıyor mu?

Restoran kafeler ne zaman açılacak? Kovid-19 tedbirleri kapsamında kabalık alanlar oluşmaması adına birçok işletme kapatılmıştı. Restoran ve kafeler de bunların arasında yer almıştı. Peki, normalleşmeyle beraber restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı.
RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sabah'ın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yemeiçme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak: "Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."
11 MAYIS'TA AÇILACAK YERLER
Gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, güzellik salonları ile AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verebilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 11 Mayıs'ta açılması planlanan AVM'ler için yeni tavsiye kararı aldı. AVM'lerin faaliyet saatleri 10.00-22.00 kalacak. Perakendeciler 11 Mayıs-1 Haziran arasında 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin tarih henüz belirlenmedi. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. AVM içinde bulunan kafeler hizmet vermeyecek.
KABİNEDE GÜNDEM NORMALLEŞME
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Salgınla mücadeledeki son durumun değerlendirileceği toplantıda, günlük vaka sayılarına bakılacak, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni adımlar atılacak.
Gündemde ilk sırada hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu kısıtlama, 19 Mayıs'ı da içerecek şekilde 4 güne çıkarılabilir.
65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de yeni adımlar gelebilir. Sokağa çıkılacak gün ve saat sayısı artırılabilir.
Geçtiğimiz hafta, 7 ilde giriş çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. Bu illerdeki durum değerlendirilecek. Kısıtlamanın kaldırılmasının olumsuz bir etkisi olmadığı görülürse bu 7 ile yenileri eklenecek.
Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse önümüzdeki ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tamamen son verilebilir.
Seyahat kısıtlamasının uygulandığı illerin durumunun da değerlendirileceği toplantıda ayrıca, restoran, kafe ve pastanelerin durumunun masadaki ilk başlık olması bekleniyor. Bu konuda günlük vaka sayıları ve Bilim Kurulu tavsiyeleri dikkate alınacak. Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse bu işletmeler temmuz ayından itibaren, gerekli hijyen koşullarının sağlanması ve yarı kapasiteyle çalışmak koşulu ile hizmet vermeye başlayabilecek.
Vaka sayısındaki azalış veya artışa göre bu takvimde 15 gün ilave ya da çıkarma olacak.