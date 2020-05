Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar kafeler bu hafta açılıyor mu?

Restoran kafeler ne zaman açılacak? Kovid-19 tedbirleri kapsamında kabalık alanlar oluşmaması adına birçok işletme kapatılmıştı. Restoran ve kafeler de bunların arasında yer almıştı. Peki, normalleşmeyle beraber restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sabah'ın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yemeiçme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak: "Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."